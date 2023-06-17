



500 тыс баррелей в сутки: В Турции нашли новое крупное месторождение нефти

На юго-востоке Турции в приграничных с Ираком районах было обнаружено новое месторождение нефти, потенциал которого может в пять раз превышать запасы крупнейшего в стране месторождения Габар. Об этом в пятницу сообщает Sabah.



По информации издания, предварительная разведка в районе горы Като, расположенной между провинциями Ширнак и Хаккяри, уже начата.



Как пишет издание, качество обнаруженной нефти может быть сравнимо с арабским, характерным минимальными примесями, то есть самым дорогим в мире.



В начале мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил об обнаружении месторождения нефти у горного хребта Габар с производительностью около 100 тысяч баррелей в сутки.



В последние годы Турция активизировала разведку газовых и нефтяных месторождений на своей территории, а также Черном море и Восточном Средиземноморье.



В апреле Эрдоган объявил о начале поступления газа из месторождений Черного моря в энергетическую систему страны и пообещал обеспечить домохозяйства бесплатным голубым топливом.