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Звезда X Factor и игрок в регби пропал без вести в Испании
12.11.2022 02:30 Ольга Белозерова

Звезда X Factor и игрок в регби пропал без вести в Испании

Звезда британского X Factor и бывший игрок в регби Леви Дэвис пропал без вести в Испании.

Как сообщает The Mirror, участника певческой группы Try Star на X-Factor в 2019 году вместе с другими звездами в последний раз видели выходящим из паба Old Irish Pub у барселонской улицы Рамбла около 22:00 29 октября после того, как он покинул Ибицу ранее.

Леви Дэвис поехал в Европу, чтобы взять перерыв после травмы передней крестообразной связки колена, из-за которой он не смог участвовать в играх.

Его обеспокоенная мать Джули Дэвис прибыла в Барселону, чтобы найти своего пропавшего сына и встретиться со следователями.

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