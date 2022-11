Звезда X Factor и игрок в регби пропал без вести в Испании

Звезда британского X Factor и бывший игрок в регби Леви Дэвис пропал без вести в Испании.



Как сообщает The Mirror, участника певческой группы Try Star на X-Factor в 2019 году вместе с другими звездами в последний раз видели выходящим из паба Old Irish Pub у барселонской улицы Рамбла около 22:00 29 октября после того, как он покинул Ибицу ранее.



Леви Дэвис поехал в Европу, чтобы взять перерыв после травмы передней крестообразной связки колена, из-за которой он не смог участвовать в играх.



Его обеспокоенная мать Джули Дэвис прибыла в Барселону, чтобы найти своего пропавшего сына и встретиться со следователями.