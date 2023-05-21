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Житель Бейтар-Илит арестован за продажу записей на прием для получения паспортов
21.05.2023 20:49 Наталья Богинская

Житель Бейтар-Илит арестован за продажу записей на прием для получения паспортов

Житель города Бейтар-Илит был арестован в воскресенье утром по подозрению в том, что он мошенническим образом назначал сотни записей на прием в отделениях МВД, взимая плату с отчаявшимся потенциальных путешественников, стремящихся получить паспорта.

“25-летний сотрудник использовал интернет и компьютерную систему Биологического института в Нес-Ционе для получения сотен паспортных мест для записи на прием, а затем продал их”, – сказал представитель полиции.

После задержания подозреваемого доставили на допрос. Ожидается, что он предстанет перед магистратским судом Иерусалима для продления срока его ареста.
 

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