



Женщине удалось позвонить в полицию, когда ее насиловали

В Великобритании женщине удалось набрать номер полиции, когда ее насиловали, благодаря чему нападавшего быстро задержали.



Об этом сообщает Mirror.



Уточняется, что 41-летний Фернандо Камутари был пойман через несколько минут после того, 21-летняя жертва набрала номер службы спасения.



Во время звонка сотрудники службы услышали, как женщина умоляет насильника остановиться. Полиция тут же выехала на вызов и в считанные минуты арестовала подозреваемого.



Камутари обвинения в свой адрес отрицает. Он заявил, что вообще не знает, о какой женщине идет речь.



Что примечательно, мужчина привлекается к ответственности за сексуальные преступления уже во второй раз. 17 сентября 2020 года ему было предъявлено обвинение.



В этот раз его приговорили к шести годам тюрьмы за изнасилование и трем годам по каждому пункту обвинения в сексуальном насилии одновременно.