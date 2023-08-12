Женщине удалось позвонить в полицию, когда ее насиловали
В Великобритании женщине удалось набрать номер полиции, когда ее насиловали, благодаря чему нападавшего быстро задержали.
Об этом сообщает Mirror.
Уточняется, что 41-летний Фернандо Камутари был пойман через несколько минут после того, 21-летняя жертва набрала номер службы спасения.
Во время звонка сотрудники службы услышали, как женщина умоляет насильника остановиться. Полиция тут же выехала на вызов и в считанные минуты арестовала подозреваемого.
Камутари обвинения в свой адрес отрицает. Он заявил, что вообще не знает, о какой женщине идет речь.
Что примечательно, мужчина привлекается к ответственности за сексуальные преступления уже во второй раз. 17 сентября 2020 года ему было предъявлено обвинение.
В этот раз его приговорили к шести годам тюрьмы за изнасилование и трем годам по каждому пункту обвинения в сексуальном насилии одновременно.