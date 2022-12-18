



Завершена операция по спасению израильтян в Перу

После длительного путешествия, продолжавшегося около 15 часов, была завершена операция по спасению израильских туристов в город Куско в Перу. В конце пути, который включал 10-километровый пеший трек и длительную поездку на автобусе, группа израильтян с волнением прибыла в пункт назначения.



Операция, проведенная компанией туристического страхования "Passportcard" и компанией "Magnus Search and Rescue", была начата вчера, когда группа израильтян остановилась в небольшом городке недалеко от города Мачу-Пикчу. В ходе спасательной операции они прошли десять километров и добрались до деревни, откуда продолжили 7-часовой путь до города Куско.



Наряду с группой израильтян, прибывших в Куско, в центральном городе Перу, по оценкам, находятся еще сотни израильтян. "Мы прибыли на прошлой неделе в Писак (который находится примерно в часе езды от Куско) и застряли там на два дня.", - рассказал 12-му каналу Шахар Мамок.



"На обратном пути в Куско все дороги были завалены камнями и бревнами. Поэтому большую часть пути он объезжал блокпост и снова выезжал на дорогу", - добавил Мамок.



Мамок даже сказал, что местные жители проводили демонстрации в течение всего дня. "Окна такси и магазинов, которые не сотрудничают с протестующими, разбиты, улицы до сегодняшнего утра были грязными с кучами мусора, что сказалось на здоровье некоторых израильтян. Здесь чрезвычайная ситуация, а рейсы из Куско безумно дороги из-за сложившейся ситуации", - сказал израильский путешественник.



Более 20 человек погибли в результате беспорядков в Перу, вспыхнувших после отстранения от власти президента Педро Кастильо. В последние дни наблюдается эскалация столкновений между демонстрантами и силами безопасности.

