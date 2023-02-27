



Запуск экипажа SpaceX на МКС отложен

Запуск ракеты SpaceX Falcon 9 к Международной космической станции был отложен в понедельник из-за проблем с наземными системами, сообщает AFP.



Миссия SpaceX Dragon Crew-6 должна была покинуть Космический центр Кеннеди во Флориде в 01:45 (06:45 по Гринвичу) с двумя астронавтами NASA, российским космонавтом и вторым эмиратцем в полете в космос.



Но всего за две минуты до старта запуск был отменен или "отложен".



"Сегодняшний запуск Crew6 был отменен из-за проблемы с наземными системами", — написало NASA в Twitter.

Launch Update: Today's #Crew6 launch has been scrubbed due to an issue with ground systems. Stand by for details on a new launch date and time. https://t.co/149FPqMrnu pic.twitter.com/1PSYsjCGpL — NASA (@NASA) February 27, 2023

Вскоре после этого SpaceX заявила, что начала выгрузку топлива из ракеты, и экипаж высадится.Запуск будет перенесен на более поздний срок.Стивен Боуэн и Уоррен Хобург из NASA, россиянин Андрей Федяев и Султан аль-Неяди из Объединенных Арабских Эмиратов проведут на орбитальной станции шесть месяцев.41-летний Неяди станет четвертым космонавтом из арабской страны и вторым из ОАЭ, отправившихся в космос; его соотечественник Хазза аль-Мансури совершил восьмидневную миссию в 2019 году.Для Хобурга и Федяева это будет первый космический полет. Боуэн уже совершил три полета в космос.На борту МКС члены экипажа проведут десятки экспериментов, в том числе изучат, как горят материалы в условиях микрогравитации, и исследуют работу сердца, мозга и хрящей.