



Законодатели Ирана требуют сурового наказания для "бунтовщиков"

Иранские законодатели призвали судебные органы "решительно разобраться" с виновниками беспорядков.



Массовые антиправительственные демонстрации вспыхнули в сентябре после смерти молодой иранки Махсы Амини, задержанной полицией нравов. Об этом сообщает Jerusalem post.



"Мы просим судебные органы принять решительные меры в отношении лиц, совершивших эти преступления, и всех тех, кто помогал в совершении преступлений и провоцировал беспорядки", - говорится в заявлении 227 депутатов из 290-местного иранского парламента.



Активистское информационное агентство HRANA сообщило, что по состоянию на субботу в ходе беспорядков было убито 318 протестующих, в том числе 49 несовершеннолетних. Также было убито 38 сотрудников сил безопасности.