



Заключенные террористы бунтуют из-за Бен-Гвира

Заключенные в израильских тюрьмах террористы намерены объявить голодовку в первый день Рамадана, который начнется 22 марта.



Бунт они устроили из-за ряда ограничений, наложенных на них ШАБАСом по указанию министра внутренней безопасности Итамара Бен-Гвира.



Палестинская комиссия по делам задержанных и бывших заключенных объявила, что террористы в тюрьме Нафха на юге Израиля начали во вторник бунтовать, помешав надзирателям проводить проверки и потребовав носить коричневую униформу.



Правозащитники утверждают, будто в ШАБАС пригрозили заключенным в тюрьмах Мегидо и Гильбоа более суровыми мерами, если те присоединятся к мятежу.



Причиной для бунта стали меры, инициированные Бен-Гвиром для того, чтобы убийцы евреев "не получили хороших условий". Он приказал закрыть пекарни террористов в двух тюрьмах, а также распорядился сократить время принятия душа для заключенных.