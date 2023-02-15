Новости » Происшествия
Заключенные террористы бунтуют из-за Бен-Гвира
15.02.2023 17:16 Алина Груднева

Заключенные террористы бунтуют из-за Бен-Гвира

Заключенные в израильских тюрьмах террористы намерены объявить голодовку в первый день Рамадана, который начнется 22 марта.

Бунт они устроили из-за ряда ограничений, наложенных на них ШАБАСом по указанию министра внутренней безопасности Итамара Бен-Гвира.

Палестинская комиссия по делам задержанных и бывших заключенных объявила, что террористы в тюрьме Нафха на юге Израиля начали во вторник бунтовать, помешав надзирателям проводить проверки и потребовав носить коричневую униформу.

Правозащитники утверждают, будто в ШАБАС пригрозили заключенным в тюрьмах Мегидо и Гильбоа более суровыми мерами, если те присоединятся к мятежу.

Причиной для бунта стали меры, инициированные Бен-Гвиром для того, чтобы убийцы евреев "не получили хороших условий". Он приказал закрыть пекарни террористов в двух тюрьмах, а также распорядился сократить время принятия душа для заключенных.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы