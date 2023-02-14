



Бен-Гвир распорядился сократить время принятия душа для заключенных террористов

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир приказал Службе тюрем Израиля сократить время принятия душа заключенным террористам до 4 минут. А вода для душа будет подаваться только в течение часа в день, сообщает новостной сайт Ynet.



Новые правила будут введены сначала в двух отделениях тюрьмы строгого режима Нафха на юге Израиля. Система водоснабжения в них позволяет охранникам перекрывать подачу воды в душевые в определенное время. Тюремная служба готовится реализовать новый приказ от Бен Гвира уже в ближайшие дни.



В других тюрьмах, где содержатся заключенные-террористы, такой системы водоснабжения нет, и Бен-Гвир попросил Службу тюрем найти решение для ограничения воды в душе для заключенных, находящихся в этих учреждениях.



Бен Гвир сказал, что эта мера призвана остановить преднамеренное расходование воды заключенными.



В последние годы Тюремная служба заявляла, что заключенные из службы безопасности оставляют душ включенным на несколько часов подряд. В 2007 году служба заявила, что заключенные из службы безопасности потребляют около 1 000 литров воды в день, в то время как уголовные заключенные - 500 литров, а гражданские лица - 250 литров.



Палестинские заключенные уже пригрозили "неповиновением" и голодовкой в связи с новым приказом Бен-Гвира.



"Мы требуем свободы, и все должны услышать наше послание и наш голос. Мы больше не можем терпеть ежедневные издевательства над нами с момента прихода Бен-Гвира к власти", - говорится в заявлении группы заключенных.



Среди своих жестких политических позиций Бен-Гвир часто высказывался против предоставления палестинцам, осужденным за преступления, связанные с террором, комфортных условий. Он также заявил, что предложит закон, предусматривающий смертную казнь за некоторые преступления, связанные с террором.



Ранее Бен-Гвир распорядился убрать печи для заключенных службы безопасности в тюрьме Нафха и в еще одном учреждении, заявив, что хочет лишить заключенных террористов таких преимуществ, как свежеиспеченные питы.



В прошлом месяце Бен-Гвир посетил тюрьму Нафха, чтобы убедиться, что условия содержания заключенных-террористов не улучшились после недавнего ремонта. Этот визит вызвал возмущение террористической группировки ХАМАС, которая назвала его "опасной эскалацией".

