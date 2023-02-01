



Бен-Гвир приказал закрыть пекарни террористов в тюрьмах

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир приказал закрыть пекарни в тюрьмах "Римон" и "Кциот", которые управлялись террористами, заключенными в этих тюрьмах, и поставляли свежие питы террористам, находящимся в тюрьме.



"Политика министра заключается в том, чтобы отказывать в поблажках террористам, находящимся в израильских тюрьмах, отказывать им в "льготах", которые могут быть отменены по закону, и, конечно, отказывать им в правах, которые по какой-то причине имеют только террористы, но не уголовные заключенные", - сказал Бен-Гвир.

