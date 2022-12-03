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Зафиксирован рост угроз евреям со стороны Ирана
03.12.2022 13:52 Алина Груднева

Зафиксирован рост угроз евреям со стороны Ирана

Иран активизировал усилия по борьбе с критиками режима, живущими за границей, а также планирует нападения на израильтян и граждан США.

 
По данным The Washington Post, атаки, как правило, поручаются наемникам. 
 
Среди целей Иран выбирает членов еврейской общины и лица, имеющие связи с Израилем, а также диссиденты и представители СМИ, критикующие Тегеран.
 
По данным газеты, в прошлом году был сорван план убийства израильтян в Колумбии. Убийцы были завербованы в дубайской тюрьме. Оперативник КСИР Рахмат Асади был заключен в тюрьму в ОАЭ за похищение и убийство бизнесмена. Там он познакомился с двумя братьями-колумбийцами, которые были замешаны в международной краже ювелирных изделий.
 
Асади обучал братьев проводить "смертоносные операции" и поручил им убивать американцев и израильтян в Колумбии после освобождения в 2021 году.
 
Также упоминается план убийства французского еврейского журналиста Бернара-Анри Леви в Париже. Для этого был нанят иранский наркоторговец. Были и другие случаи во Франции и Кипре.

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