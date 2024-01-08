



Южная Корея: ХАМАС использует оружие КНДР в войне против Израиля

Террористическая организация ХАМАС использует в войне против Израиля северокорейское оружие.



По данным Yonhap, об этом сообщили в Национальной разведслужбе Южной Кореи.



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В разведке отметили, что подтверждено как минимум использование ХАМАСом северокорейского реактивного гранатомета F-7.



"Детонатор с корейскими иероглифами расположен в средней части ракеты F-7 северокорейского производства", - сообщили в разведке.



В Пхеньяне факты снабжения террористов отрицают. В свою очередь, подтвержден факт, что КНДР продала России ракеты для ударов по Украине.



Что примечательно, ранее появилась информация, что РФ их уже использовала во время массированных атак. Впервые эту информацию подтвердили в США. В Украине пока что изучают обломки.