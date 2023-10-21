



Взрыв возле посольства Израиля на Кипре: задержаны четверо сирийцев

В результате взрыва бомбы возле посольства Израиля в Никосии, Кипр, никто не пострадал.



По данным полиции, задержаны четыре человека. Арестованными по подозрению в причастности ко взрыву возле посольства являются сирийские беженцы.



Возраст задержанных - от 17 до 21 года. Другие подробности инцидента в настоящий момент не раскрываются. В автомобиле подозреваемых в ходе обыска нашли два ножа и молоток. 21-летний владелец транспортного средства изначально был задержан за правонарушение, связанное с хранением оружия. В настоящее время всех четверых допрашивают.