"Врачи без границ" эвакуируют персонал из больницы "Аль-Акса" в Газе
Организация "Врачи без границ" эвакуирует свой медицинский персонал и их семьи из больницы "Аль-Акса" в Дейр-эль-Балах в центральной части Газы.
"Мы вынуждены эвакуироваться, в то время как пациенты, персонал больницы и многие люди, ищущие безопасности, остаются в помещениях медучреждения", - сказала координатор группы по чрезвычайным ситуациям Каролина Лопес.
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По ее словам, ситуация стала "настолько опасной", что некоторые сотрудники, проживающие в соседних районах, "не смогли покинуть свои дома из-за постоянных угроз дронов и снайперов".