



Возросло число погибших в результате ливней в Южной Корее

В Южной Корее мощные ливни, повлекшие массовые оползни, привели к гибели не менее 21 человека, более 10 человек считаются пропавшими без вести, сообщает Yonhap.



"Сильные ливни унесли жизни около 20 человек и заставили тысячи людей по всей стране покинуть свои дома", - говорится в сообщении.



Больше всего погибших зафиксировано в юго-восточной провинции Северная Кенсан, где 16 человек погибли преимущественно в результате оползней и обрушений домов.

По данным властей, девять человек пострадали, 10 человек числятся пропавшими без вести.



Ранее заявлялось о семи погибших в Южной Корее в результате сильных ливней, тысячи жителей были эвакуированы.



