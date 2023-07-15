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Возросло число погибших в результате ливней в Южной Корее
15.07.2023 17:10 Ирина Демьянова

Возросло число погибших в результате ливней в Южной Корее

В Южной Корее мощные ливни, повлекшие массовые оползни, привели к гибели не менее 21 человека, более 10 человек считаются пропавшими без вести, сообщает  Yonhap.

"Сильные ливни унесли жизни около 20 человек и заставили тысячи людей по всей стране покинуть свои дома", - говорится в сообщении.

Больше всего погибших зафиксировано в юго-восточной провинции Северная Кенсан, где 16 человек погибли преимущественно в результате оползней и обрушений домов.
По данным властей, девять человек пострадали, 10 человек числятся пропавшими без вести.

Ранее заявлялось о семи погибших в Южной Корее в результате сильных ливней, тысячи жителей были эвакуированы.

 

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