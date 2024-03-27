



РФ ударила по домам в Харькове: есть погибший и раненые (обновлено в 17:11)

Войска РФ нанесли удар по жилому микрорайону Харькова. Ракета попала в многоквартирные дома. Есть погибший и раненые, среди них - дети. Эту информацию подтвердили руководители города.



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"Это очередной акт кровавого террора против украинцев", - написал харьковский городской голова Игорь Терехов в своем Telegram-канале.



В свою очередь руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил: "Тип вооружения устанавливается. Предварительно: есть пострадавшие. Повреждена гражданская жилищная инфраструктура".



Синегубов уточнил, что данные обновляются, все службы осматривают места попадания.



16:51 По состоянию на 16:41 известно об одном погибшем, двенадцати раненых, среди них - дети. Два человека находятся в тяжелом состоянии. По словам Игоря Терехова, сильно повреждены пятиэтажные дома, где жили люди. Пострадал также Институт неотложной хирургии.



Чем именно агрессор наносил удар по мирным жителям Харькова сейчас устанавливается.



17:11 В Харькове снова возросло количество пострадавших - 16 раненых. По предварительным данным, войска РФ атаковали город КАБами. Попадание зафиксировано на детской площадке между двумя многоэтажками в Шевченковском районе Харькова. Взрывной волной оборвало фасады и балконы, по меньшей мере, в двух домах. Вблизи одного из подъездов было обнаружено тело погибшего человека.



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