



Военные Южной Кореи извинились за то, что не сбили дроны КНДР

Военные Южной Кореи принесли извинения за то, что не смогли сбить пять беспилотников, которые КНДР направила через межкорейскую границу.



Как пишет ВВС, несмотря на преследование, дроны вернулись обратно в Северную Корею.



Президент Южной Кореи заявил, что этот инцидент показал, что боеготовность военных "крайне недостаточна". Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи признал в своем заявлении во вторник, что, хотя военные могут противостоять "боевым беспилотникам, представляющим реальную угрозу", их способность обнаруживать и наносить удары по более мелким дронам ограничена.