



Военные просят жителей найти пропавший истребитель нового поколения

Стелс-способности (способности, позволяющие скрывать свое присутствие от всевозможных технических средств обнаружения, вроде радаров и средств сканирования местности - ред.) истребителя F-35 оказались настолько усовершенствованы, что американские власти обратились к общественности помочь найти истребитель новейшего поколения.



Как сообщает NBC News, истребитель исчез над Южной Каролиной, когда пилот катапультировался из-за "инцидента".



В момент происшествия самолет был в режиме автопилота, поэтому есть вероятность, что F-35 все еще может находиться в воздухе, заявил представитель Объединенной базы в Чарльстоне Джереми Хаггинс.



По его словам, поиски сосредоточены на севере от авиабазы, основываясь на последней известной позиции самолета и взаимодействии с Федеральным управлением гражданской авиации.



Кроме этого, пока военные не могут точно сказать, разбился ли самолет, но дополнительная информация будет обнародована позднее. Обстоятельства, побудившие пилота катапультироваться из самолета, - неизвестны.