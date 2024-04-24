



Во Франции задержан подросток, планировавший теракт на Олимпиаде

Во Франции задержан подросток, примкнувший к рядам террористической организации ИГИЛ.



Об этом говорится в репортаже Le Parisien.



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Уточняется, что полиция задержала 16-летнего подростка по подозрению в присяге на верность ИГИЛ и планировании теракта.



По предварительной версии следствия, он намеревался совершить смертельную атаку с использованием пояса шахида на Олимпийских играх в Париже. Расследование продолжается.

