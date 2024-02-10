



Во Франции на АЭС вспыхнул пожар

В ночь на 10 февраля на атомной электростанции "Шинон" во Франции вспыхнул пожар.



Об этом сообщает местная радиостанция France Bleu.



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Из-за ЧП на АЭС была приостановлена работа двух энергоблоков до дальнейших распоряжений. Информация о пострадавших не поступала.



"Возгорание произошло в трансформаторе, расположенном за пределами ядерной зоны. Он не оказал воздействия на окружающую среду", - сообщили в государственной компании EDF Energy.



Агентство ядерной безопасности сообщило, что был запущен внутренний план действий в чрезвычайной ситуации.



"Потеря основного внешнего электроснабжения третьего реактора после пожара привела к автоматической остановке реактора. Пожарная техника, необходимая для тушения, введена в эксплуатацию", - сказано в заявлении.