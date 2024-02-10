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Во Франции на АЭС вспыхнул пожар
10.02.2024 16:20 Алина Груднева

Во Франции на АЭС вспыхнул пожар

В ночь на 10 февраля на атомной электростанции "Шинон" во Франции вспыхнул пожар.

Об этом сообщает местная радиостанция France Bleu.

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Из-за ЧП на АЭС была приостановлена работа двух энергоблоков до дальнейших распоряжений. Информация о пострадавших не поступала.

"Возгорание произошло в трансформаторе, расположенном за пределами ядерной зоны. Он не оказал воздействия на окружающую среду", - сообщили в государственной компании EDF Energy.

Агентство ядерной безопасности сообщило, что был запущен внутренний план действий в чрезвычайной ситуации. 

"Потеря основного внешнего электроснабжения третьего реактора после пожара привела к автоматической остановке реактора. Пожарная техника, необходимая для тушения, введена в эксплуатацию", - сказано в заявлении.

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