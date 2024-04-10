



ВМС: В Крыму уничтожен российский вертолет Ка-27

В среду, 10 апреля, во временно оккупированном Крыму уничтожен российский вертолет Ка-27. Об этом сообщил спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук.



"Минус российский Ка-27 в Крыму. Что-то искал. Нашел", - заявил он.



Вертолет Ка-27 предназначен для обнаружения, отслеживания и уничтожения подводных лодок, следующих на глубине до 500 м на скоростях до 75 км/ч в районах поиска, удаленных от корабля базирования до 200 км при волнении моря до 5 баллов днем и ночью в простых и сложных метеоусловиях.



Вертолет может обеспечивать выполнение тактических задач как одиночно, так и в составе группы и во взаимодействии с кораблями во всех географических широтах. Вертолет может работать как с берегового аэродрома, так и с борта корабля.