



Вместо обещанного: женам мобилизованных в Башкирии перевели по 1800 рублей

Женам мобилизованных в Башкирии начали переводить всего по 1800 рублей.

По данным Ura.ru, об этом они пожаловались главе республики Радию Хабирову.

Журналисты связались с семьями. Например, сегржант Путенихин Сергей мобилизован еще 27 сентября. Он прошел учения в Пензе, а на гражданке у него остались жена и трое маленьких детей, младшему — 1,5 года.

"Спустя почти месяц нахождения там мобилизованного пришло зачисление зарплаты. Смех сквозь слезы. Спасибо, семья обеспечена", — пожаловалась его жена.

Деньги приходят на карты ВТБ, которые выдали на полигоне. С аналогичной проблемой столкнулась жительница Стерлитамака Дания Вахитова. По данным издания, ее мужа мобилизовали 27 сентября. Выплата за 4 дня составила около 1800 рублей. У них есть трое детей.

"Он не подписывал контракт и ему ничего про зарплату не говорили. Просто забрали и там ничего не говорили. Мы тут пытаемся обжаловать в связи c указанием генштаба", - жалуется она.

С такой проблемой сталкиваются семьи многих мобилизованных, однако в минобороны РФ на запросы по этому поводу не отвечают.