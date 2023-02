Верховный суд Испании поддержал право мужчин ходить голыми по улицам

Верховный суд Испании вынес решение в пользу мужчины, оштрафованного за то, что прогуливался голым по улицам города в регионе Валенсия, а затем пытался присутствовать на судебном заседании в обнаженном виде.



В заявлении Верховного суда региона говорится об отклонении апелляции на решение суда низшей инстанции по поводу отмені штрафа, выписанного мужчине ходьбу голышом по улицам Алдайи, города на окраине столицы региона. Однако суд признал “правовой вакуум” в испанском законодательстве в отношении публичной наготы.



29-летнего Алехандро Коломара засняли на видео, когда он прибыл в суд в одной паре походных ботинок, после чего ему приказали одеться побольше, чтобы войти в здание. На суде он утверждал, что штрафы ущемляют его право на идеологическую свободу.



По словам Коломары, он начал публично раздеваться в 2020 году и получил больше поддержки, чем оскорблений, когда ходил голым, хотя однажды ему угрожали ножом.



“Штраф не имеет никакого смысла”, – считает Алехандро. “Они обвинили меня в непристойном эксгибиционизме. Согласно словарю, это подразумевает сексуальные намерения и не имеет ничего общего с тем, что я делал”.



Публичная нагота разрешена в Испании с 1988 года, но в некоторых регионах, таких как Вальядолид и Барселона, приняты собственные законы, регулирующие нудизм, особенно вдали от пляжа. Суд отметил, что в Алдайе нет закона, запрещающего нудизм и постановил, что Коломар “ограничился тем, что оставался или ходил обнаженным”, и его поведение не подразумевало “нарушение безопасности граждан, спокойствия или общественного порядка”.

