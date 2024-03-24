



В завалах "Крокус Холла" обнаружен автомат с надписью "За свободу России"

Террористы намеренно поджигали эвакуационные выходы, чтобы заблокировать людей внутри «Крокус Холла».



По данным «Базы», во время осмотра помещений сотрудники оперативных служб пришли к выводу, что преступники поджигали здание не беспорядочно, а выбирали места около эвакуационных выходов. Источники рассказывают, что у некоторых дверей люди лежали по несколько человек, практически «горой». Из-за этого двери не открывались и их приходилось вскрывать.



Вообще, первое время сотрудники МЧС работали вместе СОБРом: сохранялась вероятность, что часть преступников осталась в здании. Во время работы спасатели обнаружили автомат Калашникова. Рукоятка на нём была раскрашена в триколор, и на нём была надпись «За свободу России».



Сотрудники спецслужб дали задание спасателям собирать все найденные телефоны — у спецслужб была информация, что один из преступников потерял мобильник. Информация подтвердилась: смартфон террориста удалось найти.



Уже позже выяснилось, что здание не было обесточено: во время тушения пожара работал свет, банкоматы, сигнализация. К счастью, никого из спасателей не ударило током во время их работы.