



В Юте кусок льда упал на туристку с высоты 13 метров с замерзшего водопада

Падающий кусок льда с замерзшего водопада упал на туристку, и ранил ее, сообщают спасатели из штата Юта.



Несчастный случай произошел в Каньоне водопадов, говорится в пресс-релизе поисково-спасательного управления шерифа округа Вебер. Женщина отправилась в поход к водопаду недалеко от Огдена со своими друзьями и семьей, а затем подошла к замерзшему водопаду, сообщает KTVX.



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Рельеф местности и ветер не позволили вертолету добраться до женщины, сказали спасатели. Они забрали ее с помощью вездехода. Пострадавшая была доставлена в больницу для обследования.