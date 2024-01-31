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В ВОЗ назвали голод в Газе "адским"
31.01.2024 14:03 Алина Груднева

В ВОЗ назвали голод в Газе "адским"

Всемирная организация здравоохранения считает гуманитарную ситуацию в Газе, где жители столкнулись с голодом, "адской".

Соответствующее заявление ВОЗ сделала, отметив, что не смогла доставить еду в больницу в Хан-Юнис из-за задержек на контрольно-пропускных пунктах.

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"Я был свидетелем того, как два человека задохнулись в давке", - рассказал сотрудник гуманитарного Корпуса Милосердия.

В ВОЗ предупредили  о "катастрофическом уровне отсутствия продовольственной безопасности" и растущем риске голода в Газе.​​.

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