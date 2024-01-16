



В Воронеже объявлен режим ЧС из-за дронов

Мэр Воронежа Вадим Кстенин 16 января объявил режим чрезвычайной ситуации "для оперативности принятия решений" из-за атаки беспилотников.



Утром местные власти сообщили, что обломки дрона повредили многоэтажку.



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По словам губернатора региона Александра Гусева, в нескольких домах повыбивало стекла.



По данным МО РФ, сегодня БПЛА уничтожены над Воронежем и областью, а еще четыре - над Белгородской областью.