Новости » Происшествия
В Воронеже объявлен режим ЧС из-за дронов
16.01.2024 09:30 Алина Груднева

В Воронеже объявлен режим ЧС из-за дронов

Мэр Воронежа Вадим Кстенин 16 января объявил режим чрезвычайной ситуации "для оперативности принятия решений" из-за атаки беспилотников.

Утром местные власти сообщили, что обломки дрона повредили многоэтажку.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

По словам губернатора региона Александра Гусева, в нескольких домах повыбивало стекла.

По данным МО РФ, сегодня БПЛА уничтожены над Воронежем и областью, а еще четыре - над Белгородской областью.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы