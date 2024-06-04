



В Турции разбился военный самолет

Во вторник, 4 июня, в Турции потерпел крушение военный учебно-тренировочный самолет.



По данным информационного агентства "Анадолу", об этом сообщили в министерстве обороны страны.



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Уточняется, что самолет SF-260D разбился во время учебного полета в провинции Кайсери. В результате крушения, двое пилотов погибли.



Причина авиакатастрофы устанавливается. На место происшествия прибыли спасатели, которые установили, что пилоты не выжили.