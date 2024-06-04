В Турции разбился военный самолет
Во вторник, 4 июня, в Турции потерпел крушение военный учебно-тренировочный самолет.
По данным информационного агентства "Анадолу", об этом сообщили в министерстве обороны страны.
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Уточняется, что самолет SF-260D разбился во время учебного полета в провинции Кайсери. В результате крушения, двое пилотов погибли.
Причина авиакатастрофы устанавливается. На место происшествия прибыли спасатели, которые установили, что пилоты не выжили.
🇹🇷BAŞIN SAĞ OLSUN TÜRK MİLLETİ!🇹🇷— Necdet Demircan (@NecdetDemircan) June 4, 2024
Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından, eğitim uçuşu için kalkış yapan SF-260D tipi bir eğitim uçağımız maalesef düşmüş ve kazada 2 Pilotumuz şehit olmuştur.
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