



В Тунисе назвали имя стрелка в синагоге

Тунисский национальный гвардеец, стоящий за нападением, в результате которого погибли пять человек, преднамеренно нацелился на древнюю синагогу на средиземноморском острове Джерба, заявил в четверг министр внутренних дел Туниса. Власти также раскрыли имя нападавшего.



Массовая стрельба во вторник вызвала панику во время ежегодного еврейского паломничества в историческую синагогу Гриба на курортном острове, которая считается одной из старейших еврейских святынь в мире.



Власти расследуют мотивы стрелка, который был застрелен после убийства трех полицейских и двух посетителей, француза-тунисца и израильского-тунисца, оба из которых были евреями. Десяток других были ранены.



Власти Туниса раскрыли имя стрелка — Виссам Хазри, член Тунисской национальной гвардии, связанной с военно-морским центром в портовом городе Агир на острове, — и заявили, что он планировал нападение, но не объяснили, почему. Пока неизвестно, были ли Хазри нацелен исключительно на евреев.



Министр внутренних дел Камель Феких пообещал "не жалеть усилий для обеспечения стабильности в стране" и защиты иностранцев после нападения.



Феких сказал, что силы безопасности убили боевика в течение 120 секунд после прибытия к комплексу синагоги. Министр охарактеризовал стрельбу как "трусливое преступное нападение", но воздержался от того, чтобы назвать ее террористическим актом.



