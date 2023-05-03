



В Судане стороны договорились о недельном перемирии

В Судане между армией и Силы быстрого реагирования договорились о новом, более длительном прекращении огня. Перемирие должно продолжаться семь дней, а начнется с четверга, 4 мая.



Об этом сообщает Reuters .



О договоренностях между воюющими сторонами объявили в министерстве иностранных дел Южного Судана, страной-соседом, выполняющим роль посредника. Также стороны назначили послов для мирных переговоров.



Соглашение о перемирии прозвучало на фоне новых воздушных ударов и перестрелок в столичном районе Хартума.



Так, во вторник в Судане сообщили о новых авиаударах по городам Омдурман и Бахри, расположенным на противоположном от Хартума берегу реки Нил.



Боевые действия между силами быстрого реагирования ( RSF) и регулярной армией Судана начались 15 апреля. В результате погибли более 400 человек. Бои привели к гуманитарной катастрофе, в Хартуме проблемы с водой, электричеством и горючим, нехватка продуктов и лекарств.



