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В столице Гаити совершено нападение на президентский дворец
09.03.2024 15:57 Алина Груднева

В столице Гаити совершено нападение на президентский дворец

В субботу, 9 марта, вооруженные люди напали на президентский дворец в столице Гаити.

По данным CNN, нападению также подверглись полицейские участки, здание министерства внутренних дел и другие правительственные учреждения в Порт-о-Пренсе.

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"Мы стараемся как можно скорее взять ситуацию под контроль. Мы делаем все возможное, используя то, что у нас есть", - сообщили в службах безопасности.

По неподтвержденным данным, ликвидированы более 10 членов вооруженных группировок.

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