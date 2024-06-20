



В США полицейский снимался в порнофильме в рабочее время в собственной форме

Шон Херман, полицейский из города Нэшвилл (штат Теннесси) был арестован по нетривиальному обвинению. Он не только снимался в порнофильме в настоящей униформе (по сюжету полицейский останавливает женщину за рулем автомобиля), но и делал это в рабочее время. Кроме того, Херман приехал на съемку на патрульной машине.



Херман - любитель острых ощущений, - ранее он уже привлекался к ответственности за неправомерное поведение по отношению к коллеге. Через день после того, как о его “второй работе и методах” стало известно, полицейского уволили. Вскоре Херман предстанет перед судом.

