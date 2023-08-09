



В США арестовали 79 человек, связанных с глобальной сетью педофилов

Австралийская полиция разоблачила глобальную сеть педофилов через два года после того, как член сети убил двух агентов ФБР в перестрелке в 2021 году.

Официальные лица объявили во вторник, что 79 мужчин в США были арестованы и 43 осуждены за связь с глобальной сетью даркнета, которая распространяла видео с жестоким обращением с детьми.



Полиция Австралии также предъявила обвинения еще 19 мужчинам в совершении 138 правонарушений, а 13 детей были спасены, в том числе те, которые подверглись "прямому насилию".



Международное расследование было начато после того, как специальные агенты ФБР Дэниел Альфин, 36 лет, и Лаура Шварценбергер, 43 года, были убиты в феврале 2021 года, когда они выполняли ордер на обыск в доме подозреваемого в педофилии 55-летнего Дэвида Ли Хубера, который был членом глобальной сети.



Хубер, разведенный отец двоих детей, убил агентов из огнестрельного оружия, а затем застрелился сам.



По словам полиции, большинство из 19 подозреваемых в Австралии — мужчины в возрасте от 32 до 81 года — "были заняты в профессиях, требующих высокого уровня знаний в сфере высоких технологий, в сфере связи или IT".



"Члены использовали программное обеспечение для анонимного обмена файлами, общения в чатах на досках объявлений и доступа к веб-сайтам в сети. Они могли искать и распространять изображения и видеоматериалы о жестоком обращении с детьми и предположительно использовали шифрование и другие методы, чтобы избежать обнаружения правоохранительными органами", — заявила федеральная полиция Австралии.



Полиция, стоящая за масштабным расследованием, получившим название Operation Bakis, нашла видео, на которых один подозреваемый жестоко обращается с малышом. Ровно через год после того, как агенты ФБР были убиты, подозреваемый был задержан.



Полиция заявила, что на его жестких дисках было 16 000 файлов с участием 800 детей-жертв. У него также был "справочник педофила" с инструкциями о том, как вести себя с полицией, если его поймают.

