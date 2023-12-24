



В Словакии мужчина угрожал устроить кровавую бойню, как в Праге

В Словакии мужчина угрожал устроить стрельбу аналогичную той, что произошла в центре Праги в одном из кампусов университета.



По данным издания Teraz, пресс-секретарь региональной полиции Жилины Зузана Шефчикова подтвердила, что его арестовали.



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По ее словам, мужчина сообщил о своих намерениях, позвонив в экстренную службу.



"После получения уведомления мы немедленно начали проверку, в результате которой подозреваемый был задержан в городской части Жилины, в Жилинской леготе", - сообщила Шефчикова.



Подозреваемым оказался 64-летний мужчина. По факту угроз возбуждено уголовное дело.



Напомним, что в результате стрельбы в Праге погибли 15 человек, включая убийцу, ранения получили 24 человека.