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В Словакии мужчина угрожал устроить кровавую бойню, как в Праге
24.12.2023 19:08 Алина Груднева

В Словакии мужчина угрожал устроить кровавую бойню, как в Праге

В Словакии мужчина угрожал устроить стрельбу аналогичную той, что произошла в центре Праги в одном из кампусов университета.

По данным издания Teraz, пресс-секретарь региональной полиции Жилины Зузана Шефчикова подтвердила, что его арестовали.

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По ее словам, мужчина сообщил о своих намерениях, позвонив в экстренную службу.

"После получения уведомления мы немедленно начали проверку, в результате которой подозреваемый был задержан в городской части Жилины, в Жилинской леготе", - сообщила Шефчикова.

Подозреваемым оказался 64-летний мужчина. По факту угроз возбуждено уголовное дело.

Напомним, что в результате стрельбы в Праге погибли 15 человек, включая убийцу, ранения получили 24 человека.

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