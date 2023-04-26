



В Сингапуре хотят казнить мужчину за торговлю каннабисом

В Сингапуре 25 апреля должны повесить 46-летнего Тангараджа Суппиа, который был признан причастным к торговле каннабисом. Однако активисты заявляют, что мужчина не имел должного доступа к адвокату, сообщает BBC.



Суппиа приговорили к смертной казни в 2018 году. Его признали в соучастии по предварительному сговору по торговле наркотиками. Судья признал, что мужчина был владельцем номера телефона, который использовали для координации попытки доставки килограмма каннабиса из Малайзии и Сингапура в 2013 году.



Тангараджу не поймали при доставке товара. Однако прокуратура заявила, что именно он отвечал за координацию, поскольку курьер звонил на два номера телефона, принадлежавших Тангарадже. Сам мужчина уверяет, что он не был тем человеком, который общался с курьером. По словам Тангараджи, он потерял один из телефонов, а второй номер ему не принадлежит.



Мужчина оспаривал смертный приговор. Однако апелляционный суд тоже принял сторону прокуратуры и признал, что Тангараджу отвечал за координацию доставки наркотиков.



Семья настаивает, что Тангараджу не причастен к тому, в чем его обвиняют.



Правозащитные активисты Сингапура обеспокоены рассмотрением дела. Они обеспокоены тем, что у мужчины не было должного доступа к адвокату и переводчику, поэтому ему пришлось самостоятельно защищать себя в апелляционном суде. Власти же уверяют, что у Тангараджа был доступ к адвокату на протяжении всего процесса.



Активистка Кирстен Хан, призывающая к реформе системы правосудия в Сингапуре, заявила, что за последний год стало почти невозможным найти адвоката, который защищал бы приговоренных к смертной казни в апелляционном суде. К примеру, малазийца с проблемами интеллектуального развития в апреле 2022 года в суде защищала его мать. Его все же приговорили к смертной казни и казнили на следующий день после заседания.



За Тангараджу вступился британский миллиардер Ричард Брэнсон, заявив, что Сингапур, “возможно, собирается убить невинного человека” из-за “более сомнительных обстоятельств”. В МВД Сингапура забросили Брэнсону неуважение к местным судам.



