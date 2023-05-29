



В Северной Корее 2-летнего малыша приговорили к пожизненному сроку за Библию

В Северной Корее двухлетнего малыша приговорили к пожизненному заключению после того, как в его семье нашли Библию. Об этом говорится в отчете Государственного департамента США.



Инцидент произошел еще в 2009 году, его отметили в новом отчете со ссылкой на данные Korea Future – это неправительственная организация, документирующая нарушения прав человека в Северной Корее.



“Один случай касался ареста в 2009 году семьи на основании их религиозной практики и хранения Библии. Вся семья, включая двухлетнего ребенка, была приговорена к пожизненному заключению в лагерях для политических заключенных”, – говорится в сообщении.



Отчет Korea Future был основан на интервью, которые провели в период с 2007 по 2020 год с 244 жертвами религиозных преследований, подвергавшихся арестам, задержаниям, принудительным работам, пыткам, отказам в справедливом судебном разбирательстве или праве на жизнь, а также сексуальному насилию за христианские верования.



В Северной Корее насчитывается 200-400 тысяч тайных христиан. Северокорейский режим десятилетиями пытается искоренить христианство. По всей стране есть несколько христианских церквей, в том числе четыре в Пхеньяне. Но большинство наблюдателей говорят, что это лишь показные храмы.



По оценкам организации Open Doors USA ODUSA, защищающей христиан во всем мире, от 50 до 70 тысяч граждан Северной Кореи содержат в тюрьмах за их христианские убеждения.