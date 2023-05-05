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В Сербии в результате стрельбы погибли восемь человек
05.05.2023 08:21 Наталья Богинская

В Сербии в результате стрельбы погибли восемь человек

В Сербии вооруженный мужчина из движущегося автомобиля расстрелял людей из автомата в 60 км к югу от столицы страны, убив восемь и ранив 13 человек. Об этом пишет BBC.

По данным СМИ, 21-летний парень открыл стрельбу из автомата после ссоры с полицейским в парке Дубоны в четверг вечером. В результате погибли полицейский и его младшая сестра. Семь пострадавших находятся в критическом состоянии.

Местные СМИ сообщили, что в районе Дубоны стрелка разыскивает 600 силовиков с помощью вертолета и дронов.

Министр внутренних дел Сербии Братислав Гашич расценил инцидент как теракт.

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