



В Сербии в результате стрельбы погибли восемь человек

В Сербии вооруженный мужчина из движущегося автомобиля расстрелял людей из автомата в 60 км к югу от столицы страны, убив восемь и ранив 13 человек. Об этом пишет BBC.



По данным СМИ, 21-летний парень открыл стрельбу из автомата после ссоры с полицейским в парке Дубоны в четверг вечером. В результате погибли полицейский и его младшая сестра. Семь пострадавших находятся в критическом состоянии.



Местные СМИ сообщили, что в районе Дубоны стрелка разыскивает 600 силовиков с помощью вертолета и дронов.



Министр внутренних дел Сербии Братислав Гашич расценил инцидент как теракт.