



В России провели учебное отключение международного интернета

В России прошли учения по “обеспечению устойчивого функционирования интернета на случай его отключений извне”. Об этом пишет РБК со ссылкой на два источника на телекоммуникационном рынке.



Учения проводились в ночь на 5 июля. В ходе них, по данным РБК, “выключали международный интернет”.



В Роскомнадзоре изданию подтвердили, что учения прошли успешно, однако отказались отвечать, какие задачи преследовали их организаторы, отключая международный сегмент интернета.



Один из собеседников на телекоммуникационном рынке напомнил, что декларируемой задачей закона “О суверенном Рунете2 было сохранение работоспособности российского сегмента Сети при отключении ее извне.



“В ходе учений могли проверять, правда ли Рунет продолжает работать при подобном отключении. Примерно так же испытывают бронежилеты, когда надевают их на манекены и потом расстреливают”, – сообщил собеседник.



Закон “О суверенном Рунете”, также известный как закон об изоляции интернета, действует с конца 2019 года. Он предполагает, что российские власти могут контролировать все точки передачи данных за границу и маршрутизацию трафика, в том числе с помощью специального оборудования у провайдеров.

По закону учения по изоляции Рунета должны проходить не реже раза в год. При этом до текущего момента было известно только о двух случаях таких учений – в 2019 и 2021 году.



При этом, как оказалось позже, не все прошло гладко. Сразу к утру выяснилось, что у РЖД начались серьезные проблемы с сайтом и онлайн приложением. Представители ведомства сообщили, что “сбой связан с атакой хакеров”.



Также некоторые проблемы возникли у Россельхознадзора после попытки отключить глобальный интернет. В ведомстве отметили, что система "Меркурий" на время перестала работать.