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В России готовятся к "самой массированной атаке" БПЛА
14.03.2024 21:45 Алина Груднева

В России готовятся к "самой массированной атаке" БПЛА

В России ожидают, что в ночь на 14 марта территория РФ подвергнется "самой массированной атаке" БПЛА.

Информацию об этом распространяют в российских СМИ и пабликах.

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"Бойцы РДК, ЛСР и СБ используют десятки единиц бронированной техники, артиллерию и авиацию в Белгородском пограничье", - сетуют в РФ.

Уточняется, что в сутки фиксируются более 200 "прилетов" в результате артиллерийских обстрелов и 23 атаки БПЛА.

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