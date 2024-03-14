



В России готовятся к "самой массированной атаке" БПЛА

В России ожидают, что в ночь на 14 марта территория РФ подвергнется "самой массированной атаке" БПЛА.



Информацию об этом распространяют в российских СМИ и пабликах.



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"Бойцы РДК, ЛСР и СБ используют десятки единиц бронированной техники, артиллерию и авиацию в Белгородском пограничье", - сетуют в РФ.



Уточняется, что в сутки фиксируются более 200 "прилетов" в результате артиллерийских обстрелов и 23 атаки БПЛА.