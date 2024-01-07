В РФ за поджог Су-34 арестован подросток
В России по обвинению в поджоге истребителя-бомбардировщика Су-34 на аэродроме "Шагол" в Челябинске арестовали 16-летнего подростка из Дагестана.
Под арест 7 января парня отправил Тракторозаводской районный суд Челябинска.
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По данным издания "Медуза", мальчику "шьют" покушении на диверсию на объекте ВС РФ "по заданию спецслужб Украины". Его задержали 5 января.
"Изъяты средства связи и носители информации, содержащие его фотоотчеты и переписку с украинскими кураторами", - объявили в ФСБ.