



В РФ за поджог Су-34 арестован подросток

В России по обвинению в поджоге истребителя-бомбардировщика Су-34 на аэродроме "Шагол" в Челябинске арестовали 16-летнего подростка из Дагестана.



Под арест 7 января парня отправил Тракторозаводской районный суд Челябинска.



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По данным издания "Медуза", мальчику "шьют" покушении на диверсию на объекте ВС РФ "по заданию спецслужб Украины". Его задержали 5 января.



"Изъяты средства связи и носители информации, содержащие его фотоотчеты и переписку с украинскими кураторами", - объявили в ФСБ.