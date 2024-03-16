



В РФ вспыхнули сразу два НПЗ после атаки дронов

В ночь на 16 марта, на второй день "выборов" Путина, в Самарской области были атакованы дронами сразу два нефтеперерабатывающего завода.



На территории Сызранского НПЗ вспыхнул пожар.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



В администрации города сообщили, что сотрудников предприятия эвакуировали. На заводе пытаются потушить пожар.



Еще одна атака была совершена на Новокуйбышевский НПЗ. И там не обошлось без пожара, но его быстро потушили.