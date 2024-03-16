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В РФ вспыхнули сразу два НПЗ после атаки дронов
16.03.2024 07:20 Алина Груднева

В РФ вспыхнули сразу два НПЗ после атаки дронов

В ночь на 16 марта, на второй день "выборов" Путина, в Самарской области были атакованы дронами сразу два нефтеперерабатывающего завода.

На территории Сызранского НПЗ вспыхнул пожар. 

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В администрации города сообщили, что сотрудников предприятия эвакуировали. На заводе пытаются потушить пожар.

Еще одна атака была совершена на Новокуйбышевский НПЗ. И там не обошлось без пожара, но его быстро потушили.

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