



В Польше завершились поиски пропавшего без вести шахтера спустя двое суток

В Польше на одной из старейших шахт страны завершились поиски пропавшего два дня назад после ЧП шахтера.



По данным RMF FM, его нашли живым.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Под землей на глубине около 1200 метров 32-летний шахтер провел более двух суток. Когда спасатели его нашли, он был в сознании.



"Мужчина жив", – сообщают в Силезском воеводском управлении в Катовице.



В спасательной операции участвовали 84 команды. На площадке находился вертолет. Напомним, что на шахте после "толчка" несколько шахтеров травмировались. Пятеро смогли самостоятельно выбраться на поверхность. Остальных пришлось спасать.