Новости » Происшествия
В Польше завершились поиски пропавшего без вести шахтера спустя двое суток
14.07.2024 08:07 Алина Груднева

В Польше завершились поиски пропавшего без вести шахтера спустя двое суток

В Польше на одной из старейших шахт страны завершились поиски пропавшего два дня назад после ЧП шахтера.

По данным RMF FM, его нашли живым.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Под землей на глубине около 1200 метров 32-летний шахтер провел более двух суток. Когда спасатели его нашли, он был в сознании.

"Мужчина жив", – сообщают в Силезском воеводском управлении в Катовице.

В спасательной операции участвовали 84 команды. На площадке находился вертолет. Напомним, что на шахте после "толчка" несколько шахтеров травмировались. Пятеро смогли самостоятельно выбраться на поверхность. Остальных пришлось спасать.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы