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В Петербурге вспыхнули склады: пожару присвоен повышенный ранг
13.01.2024 08:22 Алина Груднева

В Петербурге вспыхнули склады: пожару присвоен повышенный ранг

В Пушкинском районе Санкт-Петербурга вспыхнули склады Wildberries.

По данным МЧС, огонь распространился на площадь в пять тысяч квадратных метров.

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Людей успели эвакуировать. На место происшествия отправлены 112 сотрудников МЧС.

Пожару присвоен повышенный 4 ранг. Информация о пострадавших не поступала. Прокуратура инициировала проверку. Причина возгорания устанавливается.

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