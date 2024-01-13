



В Петербурге вспыхнули склады: пожару присвоен повышенный ранг

В Пушкинском районе Санкт-Петербурга вспыхнули склады Wildberries.



По данным МЧС, огонь распространился на площадь в пять тысяч квадратных метров.



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Людей успели эвакуировать. На место происшествия отправлены 112 сотрудников МЧС.



Пожару присвоен повышенный 4 ранг. Информация о пострадавших не поступала. Прокуратура инициировала проверку. Причина возгорания устанавливается.