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В Петербурге пара арестована за салфетки с призывами к казни Путина
26.01.2024 13:59 MIGnews.com

В Петербурге пара арестована за салфетки с призывами к казни Путина

Суд в Ленинградской области России принял решение об аресте местной художницы Анастасии Дюдяевой и ее мужа Александра Доценко по обвинению в терроризме, сообщает "Новая газета в Европе". Пара отправлена в СИЗО до 29 февраля.

Дюдяева и Доценко были арестованы 24 января, сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо". После обыска в их квартире власти отвезли их на допрос в местное отделение Федеральной службы безопасности России.

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Следователи утверждают, что пара распространяла салфетки с антивоенными посланиями на украинском языке и призывами к казни Владимира Путина на полках местного супермаркета. Одна из салфеток якобы содержала слова "Путина на виселицу".

По данным "Новой газеты в Европе", Анастасии Дюдяевой 46 лет, у нее двое детей от предыдущего брака. Ее муж, 63-летний Александр Доценко, родом из Украины, работает детским тренером по легкой атлетике.
 

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