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В Петербурге на репетиции к параду 9 мая был замечен неизвестный беспилотник
04.05.2023 20:27 Ирина Демьянова

В Петербурге на репетиции к параду 9 мая был замечен неизвестный беспилотник

В четверг, 4 мая, днем в центре Санкт-Петербурга был замечен неизвестный беспилотник. Там прошла репетиция к параду 9 мая.

Об этом сообщают российские СМИ .

Отмечается, что во время репетиции на Дворцовой площади беспилотник поднялся в воздух на несколько метров и свалился на асфальт. К дрону подошел мужчина и поднял его, а затем его вместе с БПЛА отвела полиция.

Журналисты предполагают, что беспилотник упал на землю после того, как его заглушили особыми средствами.

Ранее ехавший на репетицию парада ракетный комплекс протаранил отбойник кольцевой дорогой вокруг Санкт-Петербурга.

В этом году парад в Петербурге пройдет без авиации. Власти также заявили, что меры безопасности будут значительно сильнее, чем в прошлые годы, но не раскрыли детали из-за закрытости информации.
 

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