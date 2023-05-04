В Петербурге на репетиции к параду 9 мая был замечен неизвестный беспилотник
В четверг, 4 мая, днем в центре Санкт-Петербурга был замечен неизвестный беспилотник. Там прошла репетиция к параду 9 мая.
Об этом сообщают российские СМИ .
Отмечается, что во время репетиции на Дворцовой площади беспилотник поднялся в воздух на несколько метров и свалился на асфальт. К дрону подошел мужчина и поднял его, а затем его вместе с БПЛА отвела полиция.
Журналисты предполагают, что беспилотник упал на землю после того, как его заглушили особыми средствами.
Ранее ехавший на репетицию парада ракетный комплекс протаранил отбойник кольцевой дорогой вокруг Санкт-Петербурга.
В этом году парад в Петербурге пройдет без авиации. Власти также заявили, что меры безопасности будут значительно сильнее, чем в прошлые годы, но не раскрыли детали из-за закрытости информации.