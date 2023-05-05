



В Перу грабители вынесли из магазина 200 правых кроссовок

В Перу в городе Уанкайо в обувной магазин ночью проникли грабители, чтобы сбежать с 200 кроссовками, не подозревая, что все они для правой ноги. Перуанские стражи порядка заявляют, что группу из трех грабителей будет легко отследить после дерзкого рейда.



Власти уведомила хозяйка, так как, придя в магазин, она была удивлена, что у нее не хватает трех коробок с обувью,подготовленной к продаже на ярмарке. Владелица магазина считает, что банде будет трудно быстро продать непарную обувь на сумму 13 000 долларов.



Начальник местной полиции Эдуан Диас заявил перуанским СМИ: “Мы собрали доказательства на месте происшествия. Необычность этого ограбления заключается в том, что украдена обувь только с правой ноги. Благодаря записям и отпечаткам пальцев мы сможем установить местонахождение этих лиц”.



На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как преступники взламывают замок перед бегством на трехколесном велосипеде с кроссовками разных брендов.