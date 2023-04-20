В Пардес-Хана остановили машину с 9 кг наркотиков
В четверг, 20 апреля, полиция остановила автомобиль для плановой проверки в Пардес-Хана.
В ходе проверки внутри транспортного средства было изъято 9 кг каннабиса.
Правоохранители арестовали 48-летнего мужчину по подозрению в хранении и торговле наркотическими средствами.
Задержанного отправили на допрос. По факту происшествия начато расследование.
"Полиция намерена просить окружной суд Хадеры о продлении срока его содержания под стражей", - сказано в сообщении.