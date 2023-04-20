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В Пардес-Хана остановили машину с 9 кг наркотиков
20.04.2023 17:33 Алина Груднева

В Пардес-Хана остановили машину с 9 кг наркотиков

В четверг, 20 апреля, полиция остановила автомобиль для плановой проверки в Пардес-Хана.

В ходе проверки внутри транспортного средства было изъято 9 кг каннабиса.

Правоохранители арестовали 48-летнего мужчину по подозрению в хранении и торговле наркотическими средствами.

Задержанного отправили на допрос. По факту происшествия начато расследование.

"Полиция намерена просить окружной суд Хадеры о продлении срока его содержания под стражей", - сказано в сообщении.


 

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