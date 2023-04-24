



В Новой Зеландии произошло мощное землетрясение силой 7,3 балла

Геологическая служба США подтвердила, что у северо-восточного побережья Новой Зеландии произошло сильное землетрясение силой 7,3 балла, пишет Mirror.



Власти Новой Зеландии призвали всех жителей у побережья “немедленно переместиться”, а не ждать предупреждения о цунами.



Однако примерно через час после регистрации землетрясения выяснилось, что угрозы цунами для страны нет.



Землетрясение произошло примерно в 12:42 дня в Новой Зеландии.



Эпицентр, по-видимому, находился вокруг островов Кермадек, примерно в 500 милях к северо-востоку от побережья Новой Зеландии.



Национальное агентство по чрезвычайным ситуациям (NEMA) написало в Твиттере: “Мы оцениваем, вызвало ли землетрясение M7.3 KERMADEC ISLANDS REGION цунами, которое может затронуть Новую Зеландию. Любой человек у побережья, который почувствовал длительное или сильное землетрясение, должен немедленно переместиться на ближайшую возвышенность или как можно дальше вглубь суши, #EQNZ”.



Вскоре после того, как было зафиксировано землетрясение, власти призвали жителей как можно скорее эвакуироваться из прибрежных районов.



На веб-сайте NEMA говорится: “Люди должны немедленно эвакуироваться из всех мест у побережья, где землетрясение ощущалось либо дольше минуты, либо было достаточно сильным, чтобы было трудно выдержать. Эта рекомендация по эвакуации имеет приоритет над текущими требованиями к самоизоляции в связи с COVID-19”.



Но после тщательного мониторинга власти не выпустили предупреждение о цунами. NEMA по-прежнему советует жителям эвакуироваться из прибрежных районов в будущем, если они почувствуют землетрясение.



Мощное землетрясение магнитудой 5,4 было зафиксировано примерно через полчаса после первоначального удара.





