



В Нижнем Тагиле устроили диверсию на ж/д путях

На станции российской железной дороги возле Нижнего Тагила в Свердловской области неустановленные лица устроили диверсию, совершив поджог релейного и батарейного шкафа. Об этом сообщается в Telegram-канале SHOT.



Как стало известно, пожарная сигнализация сработала на перегоне Качканар – Нижний Тагил – Екатеринбург.



На место происшествия прибыли пожарные службы и правоохранительные органы. Был обнаружен полностью выгоревший батарейный и релейный шкафы, поврежденные огнем.



Также сообщается об обнаружении на месте происшествия пластиковой бутылки и окурков. Пострадавших в результате возгорания нет. Лица, причастные к произошедшему устанавливаются.



Ранее сообщалось, что диверсанты подожгли оборудование на железной дороге в Новосибирске.