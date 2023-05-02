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В Нижнем Тагиле устроили диверсию на ж/д путях
02.05.2023 11:59 Наталья Богинская

В Нижнем Тагиле устроили диверсию на ж/д путях

На станции российской железной дороги возле Нижнего Тагила в Свердловской области неустановленные лица устроили диверсию, совершив поджог релейного и батарейного шкафа. Об этом сообщается в Telegram-канале SHOT.

Как стало известно, пожарная сигнализация сработала на перегоне Качканар – Нижний Тагил – Екатеринбург.

На место происшествия прибыли пожарные службы и правоохранительные органы. Был обнаружен полностью выгоревший батарейный и релейный шкафы, поврежденные огнем.

Также сообщается об обнаружении на месте происшествия пластиковой бутылки и окурков. Пострадавших в результате возгорания нет. Лица, причастные к произошедшему устанавливаются.

Ранее сообщалось, что диверсанты подожгли оборудование на железной дороге в Новосибирске.

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