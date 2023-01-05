



В Нигерии речное судно разломилось пополам: 10 погибших

В результате крушения судна в реке Нигер в штате Кебби на севере Нигерии погибли 10 человек. Об этом сообщило FrancePress.



Агентство уточняет, что судно с примерно 100 пассажирами на борту, разломилось надвое, пересекая реку.



По словам нигерийского чиновника, более 80 человек были спасены, “водолазам удалось найти тела 10 пассажиров”, еще 10 числятся пропавшими без вести.



Согласно предварительной версии, причиной произошедшего является перегрузка судна.

